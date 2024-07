71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, les agents formés en Corée du Sud ont été encouragés le jeudi 27 juin 2024 par les autorités. Ils ont été galvanisés lors de la cérémonie de présentation des certificats de participation.

Plusieurs agents ivoiriens formés en gestion du secteur public encouragés

La délégation ivoirienne ayant participé, en Corée du Sud, à la session 2024 du Programme de renforcement des capacités pour les réformes et la gestion du secteur public a été présentée. Les agents formés au cours de ce programme ont reçu leur certificat de participation lors d’une cérémonie d’accueil officiel.

La délégation ayant organisé l’événement est composée des représentants des organes de l’Académie de Bonne gouvernance et de Lutte contre la corruption. À l’issue de cette cérémonie de présentation, ces agents ont été exhortés par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), Épiphane Zoro. En effet, ce projet est une initiative de l’Agence de coopération internationale de la Corée (KOICA).

Il vise à renforcer les compétences en matière de réformes et de gestion du secteur public. Le programme a permis aux participants « d’acquérir des connaissances précieuses et d’entrevoir de nouvelles perspectives sur les meilleures pratiques de gouvernance et de lutte contre la corruption. »