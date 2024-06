12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les ivoiriens ont été fascinés par la beauté d’une jeune fille qui était de la délégation ghanéenne aux obsèques de feu Henri Konan Bédié à Pepressou dans le département de Daoukro. Il s’agit d’une ancienne rappeuse du nom de Lousika devenue reine mère du royaume Ashanti dans la ville de Manso-Nkwanta dont la capitale est Kumasi.

Lousika, rappeuse ghanéenne devenue reine mère dans le royaume Ashanti

La jeune rappeuse ghanéenne de 31 ans, Christelle Akua Sika Amankona plus connue sous le nom d’artiste de Lousika s’est révélée au niveau de la musique ghanéenne auprès de nombreux mélomanes en 2011. C’est en cette année-là que cette chanteuse née à La Garenne-Colombe dans une banlieue parisienne en France, qui a aussi une nationalité française, s’installe dans la capitale Ashanti, Kumasi.

Lousika s’impose tout de suite dans l’univers musical avec sa musique plutôt particulière puisqu’elle a été l’une des rares artistes femmes à chanter en twi (langue Ashanti), en français, en anglais et en espagnol. Celle qui a été influencée par des artistes américains comme Missy Elliot, Beyonce, Rihanna, Nicki Minaj, Michael Jackson et Chris Brown, va s’illustrer avec plusieurs chansons dans lesquelles elle a collaboré avec d’autres artistes de renom ghanéens à savoir ‘’Need Your Love’’ (feat. Sarkodie), ‘’I Love My Life’’ (feat. Demarco), ‘’Take Over’’, ‘’In Love’’, ‘’Hands Up’’ (feat. Cabum), ‘’Accra Connections’’ (feat. Bisa Kdei) et ‘’Voodoo’’ (feat. Mr Eazi & Cabum).

Mais, tout bascule en 2023 pour la petite-fille de feu Omanhemaa de la ville de Manso-Nkwanta, Nana Nyarko Aboraa II. Elle n’avait jamais pensé un jour occuper un siège royal en pays Ashanti dont la capitale est Kumasi. Elle abandonne définitivement la musique et est intronisée reine mère de la ville Manso-Nkwanta dans la région Ashanti avec pour nom de règne de Nana Nyarko Aboraa Sika.

D’ailleurs, moins connue en Côte d’Ivoire, l’ex-rappeuse ghanéenne a sublimé les ivoiriens par sa beauté et sa prestance lors des obsèques de l’ancien Président ivoirien, Henri Konan Bédié décédé le 1er août 2023 et inhumé le samedi 1er juin dans son village de Pepressou dans le département de Daoukro. Elle était parmi la forte délégation ghanéenne qui a effectué le déplacement pour présenter ses condoléances. Les photos de Lousika ont inondé les réseaux sociaux.