Un important coup a été porté au trafic de drogue en Guinée-Bissau. Dans la nuit du samedi 7 septembre 2024, un avion transportant une quantité considérable de cocaïne a été intercepté à l’aéroport international Osvaldo Vieira.



Un avion rempli de cocaïne détourné vers la Guinée-Bissau arrêté



Les autorités, alertées par des renseignements précis, ont procédé à l’arrestation de cinq membres d’équipage. Selon l’inspecteur Correia Quitole, représentant du Directeur National de la Police Judiciaire, l’avion, immatriculé XA-SBT, n’était pas autorisé à atterrir à Bissau. Il avait initialement prévu de se poser à Bamako avant de finalement atterrir en Guinée-Bissau.



Toutefois, les agents de la police judiciaire, présents sur place, ont immédiatement sécurisé l’appareil et procédé à une fouille minutieuse qui a permis de découvrir une importante cargaison de cocaïne.

À cet effet, les cinq suspects, de nationalités brésilienne, colombienne, équatorienne et mexicaine, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Cependant, leurs interrogatoires et l’analyse des éléments matériels saisis devraient permettre d’en savoir plus sur les réseaux de narcotrafic impliqués dans cette affaire.

Cette nouvelle saisie démontre une fois de plus l’ampleur du phénomène et la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre ce fléau qui menace la stabilité de la région.