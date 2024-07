En Guinée, le Conseil National de la Transition (CNT) a fait une annonce importante. Il s’agit de l’examen de l’avant-projet de la nouvelle Constitution qui sera présenté le lundi 29 juillet 2024 en séance plénière au Palais du Peuple.



La Guinée veut se doter d’une nouvelle Constitution

Le Conseil National de la Transition (CNT) va dévoiler l’avant-projet de la nouvelle Constitution en Guinée. L’information a été annoncée le samedi 27 juillet 2024 par le président du Dansa Kourouma, lors d’une rencontre avec la presse.



Composée de 200 articles, la nouvelle constitution va projeter les grandes innovations du gouvernement de la transition dans les années à venir. Selon Dansa Kourouma, plusieurs institutions du pays n’auront plus leur place et sont systématiquement éliminées. Il s’agit de la Médiature de la République et le Conseil Économique et Social (CES), qui ont été supprimées.



De la même manière, le document mentionne que plusieurs mécanismes ont été intégrés pour encadrer le pouvoir en place ( modalités de modification de la Constitution et la nomination des membres du gouvernement) surtout le Président de la République.

En réalité, ces différentes stratégies mises en place par le gouvernement va donner un autre visage à la nation guinéenne.