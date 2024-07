Le président de la transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya est visé par une plainte en France dans le cadre de l’enlèvement de deux leaders de l’opposition.

Les épouses des opposants guinéens Foninké Menguè et Mamadou Billo Bah, portés-disparus depuis le 9 juillet ont porté plainte en France contre le président de la transition Mamadi Doumbouya. Et pour cause, l’arrestation et la disparition de leurs époux. Pour ces épouses, le chef du régime militaire est à la base de ces disparitions forcées.

Selon leurs avocats, la décision de déposer cette plainte en France se justifie par la double nationalité (française et guinéenne) de Mamadi Doumbouya. Une plainte en Guinée n’aurait jamais prospéré, car la justice guinéenne serait à la solde du Chef de la junte.

À Conakry, la justice avait démenti l’arrestation des opposants Foninké Menguè et Mamadou Billo Bah. Mais pour la plateforme de l’opposition, les deux leaders ont été arrêtés par des éléments du régime.