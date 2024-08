Le député sénégalais Guy Marius Sagna connu pour ses critiques acerbes sur le fonctionnement du Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’est à nouveau adressé à ses collègues parlementaires.

Le député sénégalais Guy Marius Sagna lance une pique au Parlement de la CEDEAO

Selon le Guy Marius Sagna, il est important que le Parlement de la CEDEAO soit exempt de reproche en ce qui concerne certaines pratiques avant de pouvoir juger la gestion des institutions de la communauté. Pour une meilleure « gestion transparente et le contrôle des crédits des institutions de la CEDEAO, le Parlement doit d’abord balayer devant sa porte », a indiqué le parlementaire sénégalais.

Pour l’infatigable militant de la société civile et membre fondateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp — France Dégage), pour arriver à cette gestion transparente, il va falloir que les députés de la CEDEAO proviennent d’une élection au suffrage universel direct. Ce n’est seulement qu’en procédant ainsi que l’institution pourra avoir « un Parlement des peuples de la CEDEAO et non un Parlement du syndicat des chefs d’État de la CEDEAO », a fait savoir Guy Marius Sagna.