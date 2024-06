66 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les amoureux du théâtre vont être comblés. Harriet Nzapassara, le comédien Centrafricain qui fait ses preuves à Yaoundé au Cameroun, est déjà en route pour Bangui. Piko Yesta Brava, de son nom de scène, va produire à Bangui dans le cadre du Festival International de Théâtre Jeune Public (FITHEP).

Pour ce grand rendez-vous international du théâtre, Piko Yesta Brava sera sur scène avec sa création à succès, « Entre ciel et terre ». Ce spectacle émouvant, est un texte qui fait voyager les spectateurs dans l’univers du quotidien des peuples d’Afrique. Le spectacle est aussi, rythmique avec chant, danse et des interactions avec le public.

Cette création est représentée, en deux parties distinctes qui sont jouées avec un seul comédien. Le Centrafricain Piko Yesta Brava avec cette création, a déjà fait plusieurs scènes et plateaux de festival au Cameroun. Dans le cadre de ce Festival International de Théâtre Jeune Public de Bangui, Piko Yesta Brava promet de reproduire fidèlement, « son spectacle à succès au Cameroun, pour le bonheur du public Centrafricain ».

Le 13e Festival International de Théâtre Jeune Public (FITHEP), va se dérouler du 8 au 15 juin 2024 à Bangui. Cette édition sera marquée selon les organisateurs, par la valorisation des talents artistiques à travers plusieurs grands prix du théâtre francophone. Les auditions, ont déjà commencé depuis le 4 juin 2024 à l’Alliance Française de Bangui (AFB).

En rappel, le comédien Harriet Nzapassara, est un Artiste multi compétent. Il est conteur et, metteur en scène. Le Centrafricain a commencé sa carrière artistique dès l’âge de huit ans en Centrafrique. Il a participé à plusieurs stages de formation en arts de la scène et, en administration artistique culturelle. Les participations à plusieurs festivals nationaux et internationaux, ont enrichi son expérience. C’est depuis 2015, que Harriet Nzapassara a entamé une aventure artistique au Cameroun.