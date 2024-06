19 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le samedi 1ᵉʳ juin 2024, Brassivoire, à travers sa marque Heineken®️, a offert des instants magiques aux fans de football de la Côte d’Ivoire à l’occasion de la finale de l’UEFA Champions League ayant opposé le Borussia Dortmund au Real de Madrid.

Finale UCL Dortmund Vs Real : Heineken célébré tous les vrais fans en Côte d’Ivoire.

Plus de 1000 amoureux du ballon rond parmi lesquels d’anciennes gloires ivoiriennes, sportifs de haut niveau, célébrités d’horizons divers, personnalités et hommes de Médias, ont investi les Cinémas Majestic du Sofitel Hôtel Ivoire (Cocody) et de Cosmos (Yopougon) ainsi que l’espace Yakro Sur Seine (Yamoussoukro) pour savourer la finale de la 67e édition de l’UEFA Champions League (UCL).

Sponsor du principal tournoi de football des clubs européens, Heineken®️, a décidé cette année de « célébrer tous les vrais fans » à travers le monde. En Côte d’Ivoire, les invités privilégiés de l’« Heineken Fan Viewing Party» (Soirée De Visionnage Des Fans De Heineken, Ndlr) ont expérimenté une fois de plus la magie autour de la plus prestigieuse des compétitions.

Pour le D.G de Brassivoire, Mr Protus TACHE : « Tous les ans, Heineken®️, sponsor officiel de l’une des plus grandes compétitions de football, notamment l’UEFA Champions League, célèbre les fans. Cette année, nous avons voulu mettre les vrais fans à l’honneur en leur faisant vivre une soirée pleine d’émotions et de magie ».

De même que les quatre-vingt-dix milles supporters du stade Wembley, les invités de Brassivoire, sur tous ses trois sites, ont rivalisé d’ardeur pour supporter leurs équipes respectives.

Malgré la victoire du Real avec les buts de Dani Carvajal et de Vinícius júnior , les fans présents ont trinqué ensemble grâce à la fraîcheur de Heineken, la bière par excellence pour tous les moments de qualité. Intermède musical, jeux et cocktail ont meublé les séquences d’avant-pendant et après match avec au micro les duos Teeyah – Esther Uha et Jean Michel Onin – Gliss, respectivement à Cocody et Yopougon.

À propos de Heineken®️

HEINEKEN est le brasseur le plus international au monde. C’est le principal développeur et distributeur de marques de bières et de cidres haut de gamme. Heineken®️ est une marque de bière qui permet à son consommateur de s’ouvrir au monde par son caractère innovant et créatif. Heineken®️ est une marque qui a une forte personnalité, ce qui fait d’elle, l’unique bière à avoir un goût inimitable, malgré l’évolution de certaines technologies comme la chromatographie. Heineken®️ est la seule bière au monde à être disponible dans 192 Pays avec un record gigantesque de 13 000 bouteilles vendues chaque seconde dans le monde. La bière Heineken®️, désormais brassée en Côte d’Ivoire, est disponible en formats bouteilles de 25cl, 33cl et 50cl et en canette de 50cl.

À Propos de Brassivoire

Brassivoire est une société anonyme née de la joint-venture entre deux grands groupes HEINEKEN et CFAO. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation de bières et de boissons non alcoolisées. Installée depuis 2015 en Côte d’Ivoire, Brassivoire a lancé sa première bière « Ivoire » brassée en Côte d’Ivoire, le 14 novembre 2016. Brassivoire représente un investissement de plus de 100 milliards de FCFA, pour une capacité de production de 1,6 million d’hectolitres de bière par an.

Après plus de 8 années d’existence, Brassivoire possède un portefeuille de marques de très grande qualité, à savoir Ivoire, Heineken, Desperados, Whisky Cola et Rhino, boisson énergisante sans alcool. Brassivoire compte aujourd’hui plus de 230 employés et est dotée de 2 lignes d’embouteillages. Elle participe activement à l’amélioration des conditions de vie des populations de Côte d’Ivoire à travers sa politique de responsabilité sociétale dénommée « Brew a Better World, Brassons un monde meilleur ».

