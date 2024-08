Le Ballon d’Or 2022 Karim Benzema n’aurait décidément pas oublié son ancien amour Rihanna. Sur sa story Instagram, l’ancien joueur du Real Madrid a laissé un message en direction de la chanteuse planétaire.

Karim Benzema évoque subtilement Rihanna dans un post Instagram mystérieux

D’après l’histoire, en 2009, alors que Rihanna est à son prime, la chanteuse va faire la une de tous les médias. Ceci, pour des raisons liées aux violences qu’elle a subies de la part de Chris Brown, son premier amour. Après une séparation de trois ans, Rihanna et Chris Brown se sont donnés une seconde chance, avant de rompre définitivement en 2013. Une relation tumultueuse qui a laissé une blessure profonde à Rihanna. Elle a, en effet, eu beaucoup de mal à retrouver l’amour.

Bien avant de rencontrer A$AP Rocky en 2021, Rihanna a eu quelques romances, notamment avec Drake, Hassan Jameel et Karim Benzema. Et d’après ce qui se mijote actuellement, il semblerait que l’international français n’ait pas oublié la chanteuse. Ce mardi 27 août 2024, l’ancien numéro 9 du Real Madrid a partagé une musique sur Instagram : Riri de Big Ben. Les paroles du refrain sont plus que franches : « J’vais la charger comme RiRi, RiRi, RiRi. Elle prend d’la ce-pla dans l’utilitaire. Elle va tourner comme un vinyle, vinyle, vinyle. J’dois la camoufler comme un militaire ».

Pour rappel, c’est en 2015 que Rihanna croise le chemin de Karim Benzema. Les deux célébrités ont été aperçues ensemble à plusieurs reprises, notamment lors de dîners à New York et de sorties en boîte de nuit. Leur relation n’a jamais été officiellement confirmée, bien que de nombreuses sources aient affirmé qu’ils ont été ensemble pendant environ deux ans. D’après les rumeurs, Rihanna a mis fin à la relation, car son histoire avec Chris Brown continuait de la hanter. Outre cette petite référence qui a fait réagir certains fans, Rihanna et Karim Benzema semblent avoir tourné la page, chacun poursuivant sa vie de son côté avec leurs partenaires respectifs.