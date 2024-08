Deux stars du cinéma américain, Blake Lively et Ryan Reynolds viennent de reproduire un succès qui n’avait été réalisé que par Demi Moore et Bruce Willis. Et ce, il y a 34 ans. Un couple d’acteurs Hollywood marié depuis 12 ans, pour qui rien ne semble impossible.

Succès cinématographique, Ryan Reynolds et Blake Lively établissent un record de couple jamais vu depuis 1989



Les deux sont surnommés « couple successful d’Hollywood« . Et ils ont encore frappé. Amoureux depuis 2010 et marié depuis 2012, Ryan Reynolds, 47 ans, et Blake Lively, 36 ans forment un couple modèle. Parents de quatre enfants et après douze ans de mariage, Blake et Ryan sont toujours très complices et se soutiennent mutuellement dans leur profession de comédien. Récemment, le couple a réalisé un nouveau succès qui n’avait pas été égalé. C’est un record chez Hollywood. En effet, cet exploit n’avait jamais été réalisé depuis trente-quatre ans. Grâce à leurs derniers films, ils deviennent le premier couple à voir leurs films se classer simultanément n°1 et n°2 au box-office.

Ce succès cinématographique n’est pas la première. Ryan Reynolds est à l’affiche du long-métrage Deadpool & Wolverine, en tête du classement, et il est talonné par celui de sa femme : Jamais plus (It Ends With Us). Dans le blockbuster, l’acteur de 47 ans incarne Deadpool, ce super-héros comique de la franchise Marvel face à Hugh Jackman qui campe le sombre Wolverine. Dans un registre plus dramatique, l’ex-comédienne de Gossip Girl interprète Lily Bloom dans l’adaptation du roman à succès du même nom signée par Collen Hoover. Même avant ceux-ci, c’était le couple formé par Demi Moore et Bruce Willis qui avait réussi à atteindre les deux premières places des films les plus vus au cinéma : en 1990.