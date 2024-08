La superstar canadienne Céline Dion a été célébrée dans la soirée de ce samedi 17 août 2024. C’était à la place des Halles, à Chartres à l’occasion d’un concert en hommage à la chanteuse.

Sous la pluie, Chartres rend un vibrant hommage à Céline Dion

Ils étaient environ 300 personnes ce samedi soir à la place des Halles, dans le centre-ville de Chartres. « Merci d’être venus malgré la pluie », lançait Lucien Roger, président de Chartrestivales. La pluie qui s’est invitée depuis le début de la journée, a obligé les organisateurs à déplacer l’événement de la place Châtelet vers la place des Halles, où se trouve une scène couverte.

Venu de Toulouse, le groupe D’eux, du nom du 15e album de Céline Dion écrit par Jean-Jacques Goldman, faisait une entrée remarquée sur scène. Tout de blanc vêtue, dans un costume laissant scintiller quelques paillettes, la chanteuse Rachel Stefani et ses cinq musiciens, réchauffent le public en reprenant le tube Regarde-moi. Le groupe a par la suite enchaîné les titres mémorables de la célèbre chanteuse canadienne.

L’artiste planétaire n’était hier à Chartres, mais Rachel Stefani lui a rendu un bel hommage, en chantant, entre autres, Destin, Le Ballet, I’m Alive, ou encore le titre issu de la bande originale du film Titanic, My heart will go on. Le groupe a même fait chavirer le public, en reprenant Sous le vent, le fameux duo de Céline Dion avec Garou.

La dernière apparition en force de Céline Dion était lors de la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024. Elle signait un retour époustouflant, en interprétant L’Hymne à l’amour, d’Édith Piaf, du haut de la tour Eiffel le 26 juillet dernier.