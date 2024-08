Pour la commémoration du 5e anniversaire du décès de DJ Arafat, l’arrangeur ivoiren Safarel Obiang qui avait promis un concert pour les fans du « Daïshi », a brillé par son absence. Toutefois, il s’est excusé.

Hommage loupé, les excuses de Safarel Obiang envers les fans de DJ Arafat

Ce lundi 12 2024, c’était l’an cinq après le décès de DJ Arafat. Surprises, plusieurs artistes n’ont pas répondu présent à la cérémonie organisée par Tina Glamour mère de l’ancienne star ivoirienne. Au nombre de ceux-ci, Safarel Obiang, qui avait promis d’organiser un concert en hommage à DJ Arafat chaque année. Il a brillé par son absence en 2024, décevant ainsi de nombreux fans du Yorobo.

Cependant, l’artiste a reconnu son erreur. Il s’est exprimé sur sa promesse non tenue d’organiser un concert en hommage à son modèle, DJ Arafat. C’est notamment à travers un message publié sur sa page Facebook. Safarel a reconnu ce manquement, expliquant qu’il n’avait pas pu rendre cet hommage pour de diverses raisons. « Mon vieux, cette année je n’ai pas pu te rendre un vibrant hommage pour diverses raisons, mais de là où tu te trouves, saches que tu restes et tu demeures un champion x4. On est ensemble mon vieux, à jamais dans mon cœur, chinois à vie », a-t-il écrit.

Commémoration du décès de DJ Arafat, pourquoi ça ne marche plus ?

Cette année, l’absence remarquée de certains artistes à la commémoration du 5e anniversaire de la mort de DJ Arafat, a jeté un froid sur l’événement. La commémoration n’a pas eu l’ampleur que l’on aurait pu attendre pour un artiste de cette envergure. Le faible nombre de participants a attiré l’attention des observateurs du showbiz. Une baisse de mobilisation qui pose désormais la question de l’avenir de cette commémoration annuelle. Lundi, le blogueur Apoutchou National n’a pas tardé à souligner cela sur sa page Facebook dans la soirée. Il a suggéré que Tina Glamour passe le relais à Badro Escobar, l’un des proches amis de DJ Arafat, pour les futures éditions.

Plusieurs raisons expliquent la baisse de mobilisation de cette année. En effet, la disparition de personnalités influentes, telles que l’ancien ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, fervent soutien de DJ Arafat. Il avait promis de perpétuer la mémoire de l’artiste chaque 12 août. De l’autre côté, la mort de Gros Bedel, ancien manager de DJ Arafat, a également affaibli la mobilisation. La Fondation DJ Arafat Forever, créée pour perpétuer la mémoire de l’artiste, peine à maintenir son élan initial. Les rumeurs de l’existence de plus de 300 chansons inédites de DJ Arafat semblent s’évanouir, laissant les fans dans le doute et l’attente.

De loin, le projet de musée consacré à DJ Arafat, annoncé par l’ancien ministre de la Culture, Maurice Bandama, reste à l’état de promesse non tenue. Et plus surprenant, l’ex-compagne du Yorobo, Carmen Sama, se trouve en Turquie, pour ses propres affaires.