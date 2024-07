75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En prélude au premier sommet de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), Ibrahim Traoré s’est rendu ce vendredi à Niamey où il a été accueilli en grande pompe. Les populations se sont fortement mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux.

Les dirigeants des pays membres de l’AES se retrouve ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey pour tenir le premier sommet de l’organisation. C’est dans ce cadre que le président de la transition burkinabè a foulé le sol nigérien ce vendredi. Il a sa descente de l’avion, il a été surpris par l’impressionnant dispositif mis en place pour son accueil.

C’est une marée noire qui a souhaité la bienvenue à Ibrahim Traoré, affectueusement appelé IB par les peuples de l’AES.

#AES État du Niger 🇳🇪#Sommet_Historique des Chefs d’État de l'#AES



🛑 Les vaillants Nigerien(e)s sont sorti(e)s nombreux pour accueillir le Capitaine Président Ibrahim TRAORE, Chef de l'#AES État du Burkina Faso 🇧🇫.



Les vaillants peuples et les courageuses autorités de… pic.twitter.com/NLzvYC6Gxz — M.PORGO (@rafayaporgo) July 5, 2024

Assimi Goita, Ibrahim Traoré et Abdourahamane Tiani vont tous prendre part à ce sommet historique qui marque le lancement concret de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Plusieurs sujets seront abordés au cours des échanges. Il sera question pour les présidents et leurs délégations de réfléchir sur la sécurité, la défense, les échanges économiques, culturels et commerciaux au sein de leur Alliance commune.