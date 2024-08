Le Président Ibrahim Traoré a annoncé ce mercredi 21 août 2024, lors du conseil des ministres, son projet de changer la devise nationale du Burkina Faso.

Burkina-Faso : le gouvernement veut changer la devise nationale

Le gouvernement du Burkina Faso a adopté ce mercredi un avant-projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution en son article 34 alinéas 4. Selon le communiqué du conseil des ministres, le projet de loi constitutionnelle vise à modifier le slogan actuel ‘’Unité-Progrès-Justice’’ et consacrer dorénavant, ‘’La Patrie ou la Mort, nous vaincrons’’, comme devise du Burkina Faso.

Selon le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Edasso Rodrigue Bayala, ce changement vise à renforcer le sentiment patriotique d’une part, et d’autre part à faire revivre la flamme de l’engagement citoyen, cette même flamme qui éclaire la marche du peuple vers l’horizon du bonheur.

Pour le moment, le projet de loi doit encore être soumis à l’examen à l’Assemblée Législative de la Transition. Son adoption représenterait un tournant important dans l’histoire du Burkina Faso. Outre cette modification, le gouvernement burkinabé propose également de faciliter l’adhésion du pays à une éventuelle confédération, fédération ou union d’États.

« La Patrie ou la Mort, nous vaincrons » exprime un engagement absolu envers la défense et la liberté de la patrie, même au prix de grands sacrifices. Popularisée par Thomas Sanka, ancien Président du Burkina Faso et leader révolutionnaire, elle symbolise la détermination et la résilience face à l’oppression coloniale et aux défis socio-économiques.