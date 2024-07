75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Niger, les Chefs de l’État de l’AES se sont réunis ce samedi 06 juillet 2024 pour échanger sur le développement de leur pays. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du premier sommet des chefs d’Etat du Sahel pour consolider leurs indépendances.

Ibrahim Traoré à propos de l’indépendance de l’AES

Alors qu’ils sont invités à la première conférence de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), dans le but de travailler pour le développement durable de leur pays, Ibrahim Traoré donne ses premières impressions. Pour le président, les trois pays de l’AES à savoir, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, envisagent « consolider leurs indépendances et de travailler pour une véritable paix et un développement durable ».

En effet, ce premier « sommet marque une étape déterminante pour l’avenir de notre espace commun. Ensemble, nous allons consolider les fondements de notre vraie indépendance, gage d’une paix véritable et d’un développement durable par la création de la Confédération Alliance des Etats du Sahel » a déclaré le président Ibrahim Traoré.

Selon l’autorité, « l’AES regorge d’énormes potentialités naturelles qui, bien exploitées, garantiront un avenir meilleur aux peuples nigérien, malien et burkinabè». Ainsi, les autorités de l’AES, à savoir : Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani ont réaffirmé leur engagement dès le depuis de la création de l’alliance pour rehausser l’économie, la sécurité et le développement durable de leur pays.