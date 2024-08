Le Nigéria est connu pour ses variétés musicales qui attirent plusieurs partout dans le monde. Mais depuis des années maintenant, le rap nigérian a perdu de sa saveur. Cause, plusieurs grandes stars ont abandonné ce type musical, préférant l’afrobeats. On en compte Wizkid, Davido et Burna Boy. Les départs de ces grandes figures constituent une véritable perte. Illbliss le reconnait.

La légende Illbliss critique le choix de Wizkid, Davido et Burna Boy de quitter le rap

La légende du rap nigérian, Illbliss a exprimé récemment, toute sa déception face au départ des stars de la musique Wizkid, Davido et Burna Boy du rap vers les afrobeats. Dans une interview avec la radio locale (Now 95.3 FM) publiée sur X ce mardi 27 août 2024, Illbliss s’est souvenu de la scène rap florissante au Nigeria avant que ces artistes ne se tournent vers l’afrobeats.

Illbliss a reconnu que le passage de plusieurs talents dont Wizkid, Davido et Burna Boy du rap vers l’afrobeats les a amenés vers la célébrité mondiale. « Nous (la communauté hip-hop) avons perdu beaucoup de nos soldats ; nous avons perdu Burna Boy, Wizkid et Davido. Trois d’entre eux étaient des rappeurs. Je suppose qu’ils ont trouvé l’ambiance afrobeats et cela a fait d’eux des stars mondiales. Le hip-hop est difficile à vendre au Nigeria. Tout le monde n’a pas eu autant de chance que moi ou Vector, MI, Reminisce, Olamide et Phyno. Ce n’est pas une longue liste. », regrette-t-il.

Illbliss confie ainsi que le hip-hop n’est pas financièrement viable au Nigeria. Il souligne également que seuls quelques privilégiés, dont lui-même, Vector, MI, Reminisce, Olamide et Phyno, ont obtenu un succès commercial.