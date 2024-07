Le classement 2024 de l’indice de développement des TIC a été dévoilé par l’Union internationale des télécommunications (l’UIT). Plusieurs pays africains sont pris en compte dans cette évaluation qui fait le point des avancées engrangées par les différents pays en matière de connectivité universelle et de connectivité significative. Découvrez comment la Côte d’Ivoire et le Bénin se positionnent dans ce classement.

Indice de développement des TIC 2024 : le Bénin et la Côte d’Ivoire absents du top 10 africain

Dans le classement 2024 de l’indice de développement des TIC, la Côte d’Ivoire et le Bénin se positionnent respectivement à la 16e et à la 27e position. La Côte d’Ivoire se place derrière le Ghana (15e) avec une note de 65,3. Quant au Bénin, il a obtenu une note de 45,4, derrière le Togo (26e). Ces dernières années, les deux pays s’investissent de plus en plus dans la connectivité numérique. On a pu noter de part et d’autre des réformes qui offrent des facilités numériques aux populations à travers plusieurs services de base. Ce qui explique certainement les bonds de 11 points (Côte d’Ivoire) et 19 points (Bénin).

Les détails des notes obtenues par la Côte d’Ivoire et le Bénin se présentent comme suit : connectivité universelle : 37,1 pour le Bénin et 58,0 pour la Côte d’Ivoire. Pour ce qui est de la connectivité significative, ils ont respectivement obtenu les notes 53,7 et 72,5.

On parle de connectivité universelle lorsqu’il s’agit d’un accès généralisé aux infrastructures de communication numériques (Internet, téléphonie mobile, et autres). Par contre, la connectivité significative est liée à l’utilisation réelle et bénéfique des nouvelles technologies.

Dans le document rendu public par l’Union internationale des télécommunications (l’UIT), 10 pays africains se distinguent dans le top 10 par leurs belles performances. Il s’agit de : la Libye (1er), le Maroc (2ème), les Seychelles (3ème), Maurice (4ème), l’Afrique du Sud (5ème), l’Algérie (6ème), Botswana (7ème), Tunisie (8ème), Egypte (9ème) et le Gabon (10ème).

La Libye surprend et détrône le Maroc

La Libye domine le classement continental avec au total 88,1 points. Cette nouvelle note marque un bond de 11% par rapport au dernier classement. Malgré un contexte socio-politique difficile, la Lybie détrône le Maroc et règne sur le toit africain. Le pays a obtenu de fortes notes dans la connectivité universelle (88,2) et dans la connectivité significative (87,9).

Cette fois, le Maroc n’a pas tenu son rang de leader. Deuxième derrière la Libye, il a néanmoins réalisé une très belle performance pour la connectivité significative avec un excellent score de 91,7. La présence du Maroc dans le top 5 n’est donc pas étonnant. Le pays a fait parler de lui avec ses infrastructures de dernière génération.

Top 10 du classement africain de l’indice de développement des TIC