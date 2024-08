Les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) sont actuellement touchés par une inondation meurtrière. Suite à cette situation, Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération AES, a adressé un message de compassion aux populations dévastées par cette catastrophe naturelle.

Assimi Goïta salue la solidarité entre pays de l’AES en réaction aux inondations meurtrières

Le président malien, et président en exercice de la Confédération de l’AES, le colonel Assimi Goïta a réagi à la terrible inondation qui a dévasté les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Il a exprimé, au nom de ses homologues burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, et nigérien, le général de brigade Abdourahamane Tiani, sa profonde compassion envers les victimes de ces intempéries. Cette catastrophe naturelle a causé de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés et de nombreux sans abris au sein de la confédération.

Dans un communiqué, le dirigeant malien a présenté ses vives et sincères condoléances aux familles endeuillées, ainsi que sa profonde compassion à l’ensemble du peuple de l’AES, frappé par ces tragédies. « J’adresse mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et implore la miséricorde divine pour le repos éternel des âmes des disparus », a fait savoir le colonel Assimi Goïta, tout en saluant l’unité et la solidarité entre les pays membres de la confédération ces moments critiques.

Le chef de l’État du Mali n’a pas manqué de reconnaître les efforts des gouvernements burkinabè, malien et nigérien pour répondre rapidement à cette crise. Assimi Goïta en a donc profité pour rendre un vibrant hommage à l’élan d’entraide et de solidarité manifesté par les populations de l’AES pour porter assistance aux sinistrés.