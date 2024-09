Au Bénin, les autorités invitent les populations à rester vigilantes face aux risques d’inondations. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a lancé une alerte rouge dans les communes de Malanville et Karimama, situées dans le nord du pays.

Risque d’inondations au Bénin : alerte rouge à Malanville et Karimama

La montée des eaux menace les communes de Malanville et Karimama. Les habitants de ces deux localités sont appelés à redoubler de vigilance pour éviter le pire. Selon le ministre Alassane Seidou, les récentes précipitations enregistrées au Bénin et dans la sous-région provoquent une montée des eaux dans les bassins du fleuve Niger. Ces deux communes béninoises, étant proches du fleuve, sont particulièrement exposées.

L’autorité a déploré les comportements à risque que certains résidents continuent d’adopter malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Il a profité de l’occasion pour rappeler les gestes à adopter afin de prévenir tout drame lié à la montée des eaux.

Mesures préventives :

Respecter les consignes des autorités, en particulier celles concernant l’évacuation vers des familles d’accueil plutôt que vers des sites d’accueil ;

Suivre régulièrement les émissions de radio locales pour rester informé des directives des autorités ;

Éviter de traverser les cours d’eau ou d’utiliser des embarcations surchargées, surtout la nuit ;

Ne pas se baigner dans les cours d’eau ni y faire ses besoins ;

Ne pas consommer d’eau contaminée et éviter de vivre dans des habitations dangereuses ou en ruine ;

Appeler le numéro d’urgence 166 en cas de besoin ou pour signaler des comportements à risque.

Dans la sous-région, la montée des eaux a provoqué des inondations dans des pays tels que le Mali et le Niger. La situation est dramatique dans ces pays, causant plusieurs morts. Au Niger, les bilans font état de près de 300 décès.

Selon l’UNICEF, les inondations ont affecté plus de 4 millions de personnes. Les pays les plus touchés sont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Sénégal, le Tchad et le Nigeria.