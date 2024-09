Les inondations au Mali continuent de faire des ravages. Les pluies diluviennes de ces derniers temps ont transformé de nombreuses localités en véritables marécages.



Inondations au Mali : des milliers de citoyens sinistrés par les pluies torrentielles



Les inondations au Mali ont touché plusieurs régions du pays. Au 3 septembre 2024, plus de 146 cas d’inondations ont été recensés par la protection civile, selon les données présentées lors de la réunion hebdomadaire de Bamako. Face à l’ampleur de la catastrophe, l’État et ses partenaires ont lancé une opération d’aide d’urgence.



Au total, 54 décès, 111 blessés et plus de 71 800 sinistrés sont à déplorer. Les inondations ont également causé d’importants dégâts matériels, avec notamment l’effondrement de 78 maisons et de nombreux cas de foudre, de vents violents et de tempêtes de sable.



En effet, la région de Ségou est la plus touchée, suivie de Bamako. Kita est, quant à elle, la moins affectée par les intempéries. Les populations sinistrées ont désespérément besoin d’aide humanitaire, notamment en termes de nourriture, d’eau potable et de soins médicaux.



À cet effet, l’État et les organisations non gouvernementales s’efforcent de répondre à cette urgence en distribuant des aides d’urgence et en réhabilitant les infrastructures endommagées. Cependant, le bilan continue de s’alourdir.



Par ailleurs, les experts recommandent aux populations de rester vigilantes face à la persistance des fortes pluies. Néanmoins, les autorités cherchent activement des solutions pour limiter l’impact de ces nouvelles intempéries et protéger les populations les plus vulnérables.