Les inondations au Mali ont causé des dégâts dans plusieurs localités du pays. Face à cette situation, le gouvernement a convoqué un conseil des ministres extraordinaire pour prendre des mesures significatives.



Assimi Goïta préoccupé par les inondations au Mali



Le gouvernement dirigé par Assimi Goïta a adopté un plan d’urgence pour faire face aux dégâts causés par les inondations au Mali. Ainsi, un décret a été adopté le vendredi 23 août 2024 après les différents dégâts matériels et pertes en vies humaines enregistrés lors de la saison des pluies.



À l’issue de ce conseil des ministres extraordinaire, il a été dévoilé que les près de 30 personnes ont trouvé la mort dans ses intempéries avec plus de 47 374 personnes sans abri sur le territoire national. Selon le conseil des ministres, près de 17 régions sont touchées par les inondations au Mali dont la capitale Bamako n’est pas épargnée du lot.



Au total, 7 077 ménages et 104 blessés, selon le bilan effectué à la date du jeudi 22 août 2024. Pour rappel, on compte 12 décès à Ségou, 6 à Gao, 5 à Bamako, et 3 à Koutiala parmi les 30 victimes. La région la plus touchée dans ces catastrophes, est celle de Gao où plus 10 000 personnes ont été impactées.



Face à cette situation critique, le gouvernement a adopté un plan d’urgence qui prévoit : le nettoyage des collecteurs et caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux, l’interdiction d’attribuer des parcelles dans les zones inondables et l’intensification des campagnes de sensibilisation sur les risques d’inondation.

Pour répondre efficacement à ces différentes mesures, une mobilisation de près de 4 milliards de francs CFA a été annoncée. Ces ressources financières vont permettre d’assister les sinistrés pour l’amélioration de leur condition.



Par ailleurs, il faut noter que le Mali n’est pas le seul pays confronté à cette situation. Le Tchad et le Niger ont également enregistré plusieurs dégâts et des pertes en vies humaines dans les intempéries causées par les pluies.