Le bilan des inondations au Niger devient de plus en plus inquiétant. Le nombre de morts passe de 94 à 131, selon la direction de la préparation de l’alerte et de la gestion des catastrophes de la protection civile.



Plusieurs personnes décédées dans des inondations au Niger



Les inondations au Niger menacent plusieurs régions. Après l’annonce de l’alerte rouge le lundi 19 août 2024 où le fleuve du Niger a atteint un seuil inquiétant menaçant les riverains d’inondations, le nombre de morts a grimpé jusqu’à 131 d’après la direction de la préparation de l’alerte et de la gestion des catastrophes de la protection civile.



Ainsi, la crue a touché un nombre important de ménages en plus des pertes humaines. Près 133 blessés et plus de 31 963 ménages ont été victimes dans les premiers bilans effectués. Selon les informations rapportées par l’Agence Nigérienne de Presse (ANP), « ces décès se répartissent en 51 par noyade et 80 par effondrement. La localité de Maradi est la plus touchée avec 16 décès par noyade et 31 par effondrement, suivie de Tahoua avec 15 décès par noyade et 13 par effondrement, puis de Zinder, où 7 personnes sont mortes par noyade et 21 par effondrement, selon les statistiques dévoilées« .



À la date du mercredi 21 août 2024, plus de 245 098 personnes ont été touchées et 26 914 maisons effondrées avec 16 505 têtes de bétail perdues. Pour la DGPC, 49 départements, 146 communes et 1 015 villages et quartiers ont été victimes. En plus, 389 greniers ont été emportés avec 19 895 tonnes de vivres perdues suivies de 3 496 murs et 685 hangars détruits. De plus, 70 classes, 2 cases de santé et 236 boutiques détruites.



Ces bilans inquiétants montrent la gravité des inondations au Niger. Par ailleurs, cette situation devrait interpeller la conscience des autorités à prendre des mesures idoines pour sauver la population dans cette crise.