Les inondations dévastatrices qui frappent l’Afrique depuis plusieurs mois ont plongé des millions de personnes dans une crise humanitaire sans précédent.

Inondations en Afrique : une crise humanitaire sans précédent



Du Sahel à l’Afrique centrale, des pays entiers sont sous les eaux, laissant derrière eux des bilans dramatiques : des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés et des infrastructures gravement endommagées. Ainsi, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Sénégal le Tchad et le Nigeria sont parmi les pays les plus touchés par ces pluies diluviennes.

Au Nigeria, la rupture d’un barrage a aggravé la situation. À cet effet, près de 200 000 personnes ont été déplacées. En plus, les autorités s’inquiètent également de la stabilité d’autres barrages sous pression. Selon l’UNICEF, les inondations ont déjà affecté plus de 4 millions de personnes dans la région. Les enfants sont particulièrement vulnérables, privés de leurs droits fondamentaux à la santé, à l’éducation et à la protection.

Par ailleurs, les experts prévoient une aggravation de la situation dans les mois à venir, avec des risques accrus de maladies, de malnutrition et de déplacements de population. D’après eux, les causes de ces inondations sont multiples : changement climatique, déforestation, urbanisation anarchique et bien d’autres. Face à cette crise, des systèmes d’alerte précoce et la mise en place des plans d’évacuation pour soutenir les populations sinistrées devraient être évalués .

L’Afrique, en première ligne du changement climatique



L’Afrique est l’un des continents les plus vulnérables au changement climatique. Les événements météorologiques extrêmes se multiplient ces dernières années. Ceci, met à mal les moyens de subsistance des populations et fragilise les États. Cette situation alarmante mériterait une intervention de la communauté internationale pour apporter un soutien accru aux pays africains afin de les aider à s’adapter aux conséquences du changement climatique.