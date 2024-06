74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a apporté un soutien indéfectible à plus de 257 ménages sinistrés suite à des vents violents. Cette mesure prise par le gouvernement vise à soulager les populations victimes afin de les reloger un tant soit peu.

Côte d’Ivoire : plusieurs ménages sinistrés soulagés par le gouvernement

Plusieurs villes sont sous menace ces derniers temps en saison de pluie en Côte d’Ivoire. À peine la saison commencée, nombreux dégâts matériels et des inondations s’observent comme dans les années précédentes.

Face à cette situation, le gouvernement n’est pas resté à l’écart. Ainsi, plus de 257 ménages sinistrés dont 143 à Facobly et 114 enregistrés à Bangolo, le 09 juin 2024 ont été soulagés. Cette aide a été apportée par la ministre de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo au nom du gouvernement.

Ces foyers sinistrés ont été victimes des vents violents accompagnés de foudre. Le gouvernement, dans ses actions, a soulagé ces derniers avec des vivres, des nattes à coucher, des cartons de savons ainsi que les feuilles de tôles et les sacs de ciment pour la réhabilitation des habitations et des infrastructures menacées par cet incident.

Cette action du gouvernement a été saluée et appréciée par plus d’un. Les ménages soulagés n’ont pas hésité à exprimer leur joie. C’est le cas de Lucien Bassia , porte-parole des victimes. »Votre venue à Facobly démontre la solidarité du gouvernement et du Président de la République. Au nom des victimes, nous vous disons merci, pour la solidarité et pour la compassion ».

Par ailleurs, la ministre Belmonde Dogo a attiré l’attention des uns et des autres sur les différentes mesures à prendre pendant cette saison pluvieuse. ‘’La saison des pluies ne fait que commencer. (…). Éloignez-vous de tout ce qui pourrait susciter la foudre. Mettez-vous en sécurité, surtout loin des arbres’’, a-t-elle conseillé.