Les inondations en Guinée ont beaucoup touché plusieurs ménages causant des dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines. Cette crise démographique s’est accentuée après les dernières pluies du samedi 24 au 25 août 2024.



Les inondations en Guinée font plusieurs dégâts



Des rues et maisons inondées, des maisons sans toitures, des morts signalés, des crises de gauche à droite sont autant de faits observables dans certaines localités en Guinée. Suite aux pluies diluviennes du 24 au 25 août 2024, plus de 3.437 ménages ont été impactés par les inondations en Guinée. Cette statistique a été dévoilée par l’Agence de gestion des urgences et des catastrophes naturelles de la Guinée Conakry.

Selon la même source, parmi les victimes, environ 17.185 personnes, dont 45 % des femmes et 17% des enfants ont été détectés dans les inondations en Guinée. De plus, plus de 61 points d’eau ont été endommagés dont des maisons ont été complètement détruites. Par ailleurs, il faut préciser que les autorités guinéennes sont à pied d’œuvre pour apporter des soutiens nécessaires aux familles sinistrées pour prévenir le pire des cas.



Pour rappel, les fortes pluies de ces derniers temps ont fait beaucoup de dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines dans plusieurs pays à savoir, le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette situation devait interpeller la conscience des autorités de chaque nation impactée à prendre des dispositions nécessaires pour éviter une pareille situation dans les années à venir.