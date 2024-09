Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les inondations. Ainsi, un radar météorologique de pointe a été inauguré à Diamniadio près de la capitale.

Le Sénégal dispose d’un radar météo pour mieux anticiper les inondations

Le Sénégal veut anticiper les catastrophes naturelles en mettant en place un radar météo dernière génération pour protéger la population. En effet, cet outil technologique révolutionnaire selon le ministre, Cheikh Tidiane Dièye, permettra de prévoir avec précision les précipitations à l’échelle locale.

Aussi, il permettra a anticiper les risques d’inondations et prendre des mesures préventives adaptées et alerter rapidement les populations menacées. Selon l’autorité, ce radar est un atout majeur pour mieux intégrer la technologie au service des populations et améliorer leur quotidien.

Ainsi, près de 16,7 millions de dollars soit dix milliards de FCFA ont été injectés dans ce projet financé par le Fonds vert pour le climat et d’autres partenaires. Pour rappel, cette démarche stratégique des nouvelles autorités sénégalaises, s’inscrit dans une stratégie plus globale de gestion des inondations, qui s’appuie sur des infrastructures et des outils variés.