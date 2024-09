Apple lève le voile sur son dernier-né, l’iPhone 16, qui sera disponible dès le 13 septembre prochain. Cette nouvelle génération de smartphones promet une expérience utilisateur inédite grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle.

iPhone 16 : une gamme diversifiée pour tous les goûts

Comme à l’accoutumée, Apple propose une gamme variée d’iPhone 16 : l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Chaque modèle offre des caractéristiques spécifiques pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

L’intelligence artificielle au cœur de l’iPhone 16

La principale nouveauté de cette gamme réside dans l’intégration d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle. Cette technologie permet d’optimiser de nombreuses fonctionnalités, telles que la prise de photos, la reconnaissance d’objets ou encore la gestion de l’autonomie. Pour garantir une expérience utilisateur optimale, Apple a mis en place une version bêta de cette fonctionnalité, disponible dans un premier temps aux États-Unis et en France.

Un design soigné et des matériaux de qualité

Côté design, l’iPhone 16 se distingue par un écran en verre céramique particulièrement résistant. Apple propose également une palette de couleurs plus variée, avec notamment des teintes pastel comme le rose ou le sarcelle. Les modèles Pro se démarquent par leur écran plus grand (6,3 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max) et leur puce A18 Pro, offrant des performances encore plus élevées.

L’iPhone 16 dans ses différentes couleurs.

Des fonctionnalités photo et vidéo améliorées

L’appareil photo de l’iPhone 16 a également fait l’objet de nombreuses améliorations. Le capteur grand-angle de 48 mégapixels des modèles Pro permet de capturer des photos d’une qualité exceptionnelle. De plus, la nouvelle fonctionnalité de « commande de caméra » facilite l’ajustement du zoom lors des enregistrements vidéo. Enfin, l’intelligence visuelle permet de reconnaître les objets présents sur une photo et d’en obtenir des informations supplémentaires.

Combien coûte un iPhone 16 ?

Malgré les nouveautés apportées, Apple a maintenu ses prix. Il faut débourser à partir de 969 euros (près de de 636 mille FCFA) pour avoir l’iPhone 16. Dans le détail, les prix se présentent comme suit : iPhone 16 : 969 euros, iPhone 16 Plus : 1119 euros, iPhone 16 Pro : 1229 euros, iPhone 16 Pro Max : 1479 euros.

iPhone 16 : Prix et modèles



iPhone 16

128 Go : 969 euros

256 Go : 1099 euros

512 Go : 1349 euros



iPhone 16 Plus

128 Go : 1119 euros

256 Go : 1249 euros

512 Go : 1499 euros



iPhone 16 Pro

128 Go : 1229 euros

256 Go : 1359 euros

512 Go : 1609 euros

1 To : 1859 euros



iPhone 16 Pro Max

256 Go : 1479 euros

512 Go : 1729 euros

1 To : 1979 euros