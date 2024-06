74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Iran, la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 28 juin est connue. Le vainqueur du scrutin succédera à Ebrahim Raïssi, décédé le 19 mai dans un crash d’hélicoptère.

Présidentielle en Iran : six candidats retenus pour succéder à Ebrahim Raïssi

En Iran, on connaît la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 28 juin. Le Conseil des Gardiens de la Constitution a retenu six candidats sur les 80 dossiers enregistrés. Parmi eux, figurent cinq conservateurs ou ultra conservateurs et un seul réformateur.

Le conservateur Mohammad Bagher Qalibaf, président du Parlement est en lice pour ce scrutin au même titre que l’actuel maire de Téhéran Ali Zakani et l’ancien négociateur Saïd Jalili. Le camp modéré et réformateur est représenté par Massoud Pezeshkian. De son côté, Mahmoud Ahmadinejad, ancien président ultraconservateur ne reviendra pas au pouvoir, car son dossier est recalé.

Le vainqueur de cette élection succédera à Ebrahim Raïssi, mort dans un crash d’hélicoptère survenu le 19 mai. Le ministre des affaires étrangères et plusieurs autres personnalités ont aussi péri dans le crash.