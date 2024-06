9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Khaby Lame, le tiktokeur italien d’origine sénégalaise n’est pas content de la société de téléphonie du Sénégal Expresso Telecom. Elle a utilisé son image pour des campagnes publicitaires sans son autorisation à l’expiration de leur contrat. Il a donc décidé de la poursuivre en justice.

Khaby Lame intente une action en justice contre Expresso Telecom Sénégal

Le tiktokeur italien d’origine sénégalaise, Khaby Lame n’est plus à présenter sur les réseaux sociaux. Il est le créateur de contenu qui a le plus de followers sur la blogosphère. Il cumule à lui seul plus de 160 millions d’abonnés sur le réseau social chinois. Fort de son influence sur la toile, le jeune de 24 ans est sollicité par de nombreuses entreprises en Italie et partout dans le monde pour exploiter son image à des fins commerciales.

Dans son pays d’origine, Khaby Lame a été approché par la société de téléphonie Expresso Telecom Sénégal. L’influenceur et l’opérateur de téléphonie ont signé en janvier 2022 un contrat de partenariat d’une durée d’un an. Le protocole stipulait de l’utilisation de l’image du tiktokeur dans des campagnes publicitaires. Alors que pour une prolongation du contrat, cela nécessitait au préalable un accord entre les deux parties.

Malheureusement, à la fin de ce contrat, aucun accord de prolongation n’a été signé par Khaby Lame, ni par la société Iron qui le représentait à l’époque. L’entreprise Expresso Telecom Sénégal a continué à utiliser un an après la fin de leur collaboration son image dans ses campagnes publicitaires sans son autorisation.

Raison pour laquelle, la société de l’influenceur italien-sénégalais, Khaby Lame SRL, qui détient exclusivement ses droits d’image, est montée au créneau à travers un communiqué de presse. ‘’Nous avons constaté avec une grande surprise et beaucoup de regrets que la société Expresso Sénégal utilise toujours l’image de Khaby Lame pour des campagnes publicitaires en totale violation de la loi’’, précise-t-il. Par la même, une poursuite judiciaire est intentée par l’entreprise qui gère l’image de Khaby Lame. Elle réclame d’ailleurs la somme de 15 millions d’euros soit 10 milliards de francs CFA à Expresso Telecom Sénégal. En attendant, le créateur de contenu qui n’a pas encore pris la parole, l’affaire est depuis plusieurs mois entre les mains de la justice sénégalaise.