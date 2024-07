En marge de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le président français Emmanuel Macron a accueilli ce vendredi 26 juillet 2024 à l’Elysée, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son épouse.

France: Emmanuel Macron reçoit le couple présidentiel sénégalais à l’Elysée

Les Jeux olympiques et paralympiques Paris-2024 ont officiellement été lancés, ce vendredi 26 juillet, sur la Seine. En marge de cette cérémonie marquée par la participation de plusieurs stars internationales et le défilé des différentes délégations olympiques venues des quatre coins du monde, plus de 80 chefs d’État et de gouvernement, dont le chef de l’Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye et la première dame, ont été accueillis à l’Élysée par Emmanuel et Brigitte Macron.

Invité par son homologue français et le président du CIO Thomas Bach, le président sénégalais a participé, hier jeudi 25 juillet, au sommet « Sport4SD » qui scelle l’accord de Paris pour le sport et le développement durable. Le successeur de Macky Sall a profité de cette tribune pour lancer un plaidoyer contre le racisme et la discrimination raciale dans le sport qu’il a qualifiés de « fléau insupportable ».