Comme c’est la coutume des grandes stars, Jada Pollock, la compagne de Wizkid a dévoilé sur les réseaux son ventre arrondi attendant un autre enfant. La star nigériane s’apprête ainsi à être papa pour la troisième fois avec Jada.

Un troisième enfant pour Wizkid, la grande annonce de Jada

Après deux enfants ces dernières années, le couple Wizkid – Jada Pollock va en accueillir un autre dans quelques semaines. Sur ses réseaux sociaux, Jada a confirmé cette heureuse nouvelle. A travers une story sur son compte Instagram, elle a partagé des photos de son ventre rond.

« Prioriser la santé, être gentil et incarner l’amour en toutes circonstances. » a écrit Jada, la mère des enfants de Wizkid, en partageant des photos du ventre rond de son troisème enfant avec la star emblématique de la musique nigériane.

Jada Pollock, compagne de Wizkid est largement respectée en tant que consultante en image et chef de marque. Il y a des années on l’a reconnue pour avoir collaboré avec de nombreuses célébrités. On peut citer la légende du football ivoirien Didier Drogba et la star américaine Chris Brown, ex d’une certaine Rihanna.

Pour rappel Wizkid et Jada se sont mis en couple depuis 2016 et ont eu leur premier enfant, Zion, en 2017.