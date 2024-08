Le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brys, a répondu à la demande d’explication exigée par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Le technicien belge a réaffirmé son entière disponibilité à collaborer avec la faîtière du football, mais dans l’optique de l’atteinte des objectifs de son contrat signé avec le ministère des Sports.

La réponse de Marc Brys à la demande d’explication adressée par la Fecafoot

Dans sa réponse à la demande d’explications écrites à lui adressée par la Fecafoot, le sélectionneur Marc Brys a été clair. Il a réitéré son engagement à travailler en toute confiance avec la faîtière présidée par Samuel Eto’o tout en rappelant qu’il a un contrat avec l’État du Cameroun. « J’ai un contrat avec l’État du Cameroun et des objectifs m’ont été fixés dans le cadre de la prochaine CAN au Maroc et de la Coupe du monde 2026. Je reste disposé à travailler en toute confiance avec la FECAFOOT », a indiqué le Belge dans sa note.

Le patron des Lions Indomptables a tout de même invité à la Fecafoot des interlocuteurs polis et professionnels afin que le travail puisse évoluer dans le respect mutuel. Car Marc Brys dit avoir considéré que « les incidents sont désormais derrière nous et nous devons regarder vers l’avant, pour apporter de nouvelles victoires aux Lions Indomptables et remplir de joie nos millions de supporters au Cameroun et à travers le monde ».