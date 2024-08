Le 26 juillet dernier, la star française Aya Nakamura était sur scène du haut de la Tour Eiffel lors de la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024. Plus d’un mois après, son interprétation d’Édith Piaf au cours de l’évènement fait débat, la liant même à Emmanuel Macron. L’artiste est sortie du silence pour tout clarifier.

« C’est faux ! » : Aya Nakamura rétablit la vérité sur sa participation aux JO 2024

Débordée par les rumeurs et critiques depuis son passage sur scène lors de la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024, Aya Nakamura a est sorti du silence pour définitivement mettre les choses au clair. Tout concernait son interprétation d’Édith Piaf. D’après ce que la presse française fait croire, cette interprétation du morceau est une idée qui aurait été imposée par le président Emmanuel Macron.

Cependant, lors d’un live sur ses réseaux ce dimanche 25 août 2024, Aya Nakamura s’est voulue claire. « Déjà, il faut savoir que les Jeux olympiques et Emmanuel Macron, ça fait deux (…). Quand je dis ça, c’est dans le sens où j’ai vu plein de médias dire “C’est Macron, qui a fait qu’Aya vienne”. Oui ! C’est le président de la République, mais il ne m’a pas imposé Edith Piaf. C’est faux ! », a lâché la grande star du moment en France.

Allant plus dans les détails, elle déclare : « Il m’a demandé qui j’aimais bien, est-ce que j’aimais Edith Piaf ? J’ai répondu : “Oui”. C’est une grande artiste (…). Je vois, deux semaines plus tard, quand je sors du défilé Schiaparelli, que tous les médias sont au courant que je vais faire les JO (…). Ils disent oui, “Macron a imposé à Aya Nakamura de chanter Edith Piaf. C’est faux ! (…). On a discuté tous ensemble, et le choix du show était déjà fait (…). Il n’était pas question d’Edith Piaf. C’est au Vogue World que je devais chanter du Edith Piaf. ». En dépit des critiques et rumeurs, la Franco-malienne nous aura séduit le 26 juillet. Elle avait presté aux côtés de la Garde Républicaine française.

Céline Dion était également présente lors de la cérémonie d’ouverture. La star canadienne a chanté l’Hymne à l’Amour, titre culte d’Edith Piaf, du haut de la Tour Eiffel. Lady Gaga, le groupe de métal Gojira, Philippe Katerine ou encore Juliette Armanet ont, eux aussi, fait le show.