Les Jeux Olympiques de Paris 2024 (JO 2024) ont déjà démarré dans certaines disciplines. En attendant la cérémonie officielle d’ouverture à laquelle le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye est convié ce vendredi, le dirigeant sénégalais a rencontré ses compatriotes athlètes engagés dans cette compétition pour les encourager.

Les mots d’encouragement de Bassirou Diomaye Faye aux athlètes sénégalais des JO 2024 à Paris

Présent à Paris dans le cadre du sommet international sur le sport pour le développement durable et des Jeux Olympiques de Paris 2024, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a rencontré les ambassadeurs sénégalais. Il a profité de la veille de la cérémonie officielle d’ouverture des JO 2024 pour transmettre ses encouragements aux jeunes femmes et hommes qui défendront les couleurs nationales. Le président sénégalais s’est rendu au village olympique, en compagnie de la ministre des Sports et des membres du CNOSS.

Face aux valeureux athlètes compatriotes, le successeur de Macky Sall a fait savoir que tout le pays est derrière eux. « Je peux vous garantir qu’avec ce nouveau gouvernement, nous porterons une attention à tous les sportifs en compétition, car tous les sports se valent. Retenez juste une chose : tout le Sénégal est très fier de vous. Vous n’entendrez peut-être pas mes cris d’encouragement, mais je serai, comme tous les Sénégalais, un fervent supporter », a indiqué Bassirou Diomaye Faye en les appelant à donner le meilleur d’eux-mêmes.