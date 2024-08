Les Jeux Olympiques (JO 2024) ont connu leur épilogue le dimanche 11 août 2024 à Paris. Mais un fait inattendu a bouleversé la joie au sein d’une équipe parmi toutes les délégations. Il s’agit de la disparition mystérieuse de trois athlètes congolais.

JO 2024 : trois athlètes portés disparus après la cérémonie de clôture

Trois athlètes sont portés disparus juste après la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La délégation congolaise regrette la disparition inexplicable de trois de ses athlètes. Il s’agit du nageur Aristote Impelenga, du judoka Daso Kisoka et du sprinter Dominique Lasconi qui ont manqué à l’appel.

Ces derniers auraient disparu peu avant la cérémonie de clôture du dimanche et ne sont plus revenus au bercail. Leur absence a été constatée après la cérémonie de clôture. Cette disparition a fait la Une des journaux africains et suscite de vives polémiques.

Pour rappel, six athlètes congolais ont participé aux JO dans quatre disciplines (judo, la natation, l’athlétisme et la boxe). Le pays a fini la compétition avec zéro médaille.

L’un des athlètes introuvables a réagi dans une publication sur les réseaux sociaux : « Oubliez ce que vous pensez. Je n’ai que 23 ans et j’ai du chemin à parcourir… Je ne peux pas faire traîner ma famille et mes amis dans la boue. J’ai passé une nuit paisible ici au village olympique et je me sens comme un poisson dans l’eau », a déclaré l’athlète, selon Africanews.