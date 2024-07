L’édition 2024 des Jeux Olympiques (JO 2024) a été officiellement lancée à Paris, dans la capitale française. En prélude à ces compétitions d’envergure internationale, environ 250 000 préservatifs ont été distribués aux athlètes olympiques.

Des centaines de milliers de préservatifs mis à la disposition des athlètes pour les JO 2024

Comme de coutume à chaque édition de Jeux Olympiques, un lot de préservatifs est souvent mis à la disposition des athlètes olympiques. Ainsi, pour les JO 2024 de Paris, au total 240 000 préservatifs ont été distribués par le fournisseur Phicogis Europe. Selon Vincent Wernette, responsable de cette entreprise basée à Eschau, au sud de Strasbourg, c’est un honneur de pouvoir procéder à la distribution de ce nombre important de préservatifs. Toute chose qui place la ville de Paris, comme étant la deuxième, après Rio, en nombre de préservatifs distribués.

« La seule édition qui était plus importante, c’est celle de Rio en 2016 où on avait distribué 450.000 préservatifs. Pour cette édition, on est largement au-dessus de Londres, où il y en avait 170.000 en 2012 », a d’abord fait savoir Vincent Wernette avant d’ajouter que les fournisseurs ont choisi de concevoir des produits essentiellement pour la circonstance comportant des logos avec des messages de prévention ainsi que des visuels avec la mascotte des JO.

Une innovation pour les JO 2024 de Paris

Pour les Jeux Olympiques 2024 (JO 2024) qui se déroule à Paris, la société distributrice de préservatifs a voulu innover en pensant à tous les sexes. Ainsi, en plus des préservatifs masculins, il est mis également à la disposition des participants, des préservatifs féminins puis des digues buccales. En effet, les 240 000 produits partagés sont composés de 210.000 « pochettes duo » contenant un préservatif plus un gel, 20.000 préservatifs féminins, 10.000 préservatifs masculins sans latex et 2.000 digues buccales (carré de latex utilisé en cas de rapport oral).

« Ce qui est unique, c’est qu’il n’y avait eu jusqu’alors que des préservatifs masculins distribués aux JO 2024. Maintenant, il y a des préservatifs féminins et des digues buccales. C’est bien, parce que ça permet de toucher beaucoup plus de personnes et que ça inclut les rapports femme-femme », a indiqué Vincent Wernette à l’AFP. À en croire le responsable de cette société, tous les 14.500 athlètes et leur encadrement au village olympique ont été servis et même s’ils n’arrivaient tous, à s’en servir, certains pourront rapporter certainement quelques exemplaires dans leurs bagages en termes de souvenir des JO 2024 de Paris.