Qualifiée en finale des 100 mètres dames aux Jeux Olympiques 2024 de Paris (JO 2024), la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Ta Lou n’a pas réussi à décrocher une médaille au terme de la partie.

Marie-Josée Ta Lou tombe les armes à la main en finale des 100 m dames aux JO 2024

La Côte d’Ivoire comptait beaucoup sur elle pour ces Jeux Olympiques 2024 (JO 2024) de Paris. Mais la sprinteuse Marie-Josée Ta Lou ne pourra pas décrocher une médaille pour son pays. Pour cause, l’athlète ivoirienne est complètement passée à côté de la plaque en finale de 100 mètres dames. Elle a fini la course à la 8ᵉ place avec un chrono de 13.84.

Au terme de cette finale des 100 mètres dames des JO 2024 qui a eu lieu samedi 3 août, la compatriote Ivoirienne s’est retrouvée très loin derrière Julien Alfred de Saint-Lucie, gagnante de la médaille d’or avec un chrono de 10.72. Les médailles d’argent et de bronze sont revenues américaines Sha’Carri Richardson (10.87) et Melissa Jefferson (10.92), respectivement 2ᵉ et 3ᵉ.