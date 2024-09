Plus d’un mois après la très belle prestation de Céline Dion du haut de la Tour Eiffel lors de la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024, des révélations sortent. La journaliste Anne-Claire Coudray offrait un cadeau à la star planétaire. Un cadeau qui a pris tout son sens quelques mois plus tard.

Anne-Claire Coudray : la voyante involontaire de Céline Dion

On le dit très souvent. Le hasard fait parfois bien les choses. La journaliste Anne-Claire Coudray a fait une révélation, ce 31 août 2024. Elle était invitée d’Eric Dussart dans l’émission On refait la télé. La journaliste de TF1 est revenue sur son déplacement à Las Vegas et l’interview de Céline Dion diffusée le 16 juin dernier.

Céline Dion faisait, en ce temps-là, la promotion de son documentaire à venir sur Prime Vidéo, mais elle n’avait accordé qu’une seule interview aux médias français. C’est donc Anne-Claire Coudray pour TF1 qui avait pu s’entretenir avec la star de la chanson, qui s’était éloignée de la vie publique pendant un moment à cause de la maladie qui l’affecte. Surprise, au cours de cette interview, la journaliste avait tenu à remettre à Céline Dion un petit cadeau qui, quelques mois plus tard, a pris tout son sens.

Anne-Claire Coudray offrait en effet un porte-clé Tour Eiffel à la grande star Céline Dion. Et ceci, sans savoir ce qui l’attendait. Au micro d’Eric Dussart, la journaliste a elle-même souligné qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que Céline Dion allait prester sur la Tour Effeil lors de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris. « Alors, elle a dû se dire que je savais, mais je ne savais pas en fait ! Non non ! La rumeur sort le 6 juin dans Le canard enchaîné, et moi, j’ai déjà mon interview en boîte » a révélé Anne-Claire.