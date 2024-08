Repartie de Paris en superstar après avoir raflé quatre médailles, l’Américaine Simone Biles fait maintenant face au retour de sa mère. Celle-ci l’avait abandonné il y a 24 ans. Voyant la gloire de sa fille, elle lui laisse un message demandant son pardon.

Quand la gloire rencontre le passé, Simone Biles et le retour inattendu de sa mère

La moisson de médailles s’est poursuivie pour Simone Biles lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Avec trois médailles d’or et une médaille d’argent, la gymnaste originaire de Columbus, dans l’Ohio, a émerveillé les spectateurs et les tribunes de l’Arena Bercy ont vu passer de nombreuses stars pour l’encourager. De Tom Cruise en passant par John Travolta et sa fille Ella, duo galvanisé par le nouveau sacre de celle qui est déjà une légende de la gymnastique artistique, le triomphe est total pour l’athlète, qui a encore fait énormément parler d’elle. Une attention qui a visiblement donné envie à sa mère biologique de s’exprimer afin de renouer avec cette fille qu’elle n’a pas vue depuis 24 ans.

Quelques jours après son sacre, la mère de la gymnaste s’est exprimée dans la presse. Lors d’une interview accordée au média britannique Daily Mail, Shannon Biles, qui se décrit elle-même comme une « toxicomane en voie de guérison », explique qu’elle regrette d’avoir laissé Simone Biles aux services sociaux avec ses frères et sœurs, avant de les confier aux grands-parents de la gymnaste. « Si je pouvais revoir Simone, je lui demanderais de me pardonner, pour aller de l’avant et ne pas me juger pour mon passé. Je voudrais faire la paix avec elle. Je l’attends. Je veux lui faire savoir que je l’aime et que je suis très fière d’elle. »

Reste désormais à savoir si Simone Biles répondra favorablement à la demande de sa mère qui l’a abandonnée dans son enfance.