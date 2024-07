En France, dans le cadre de la cérémonie officielle d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 (JO 2024) de Paris, le Premier ministre de Côte d’Ivoire, Robert Beugré Mambé a été reçu par le président de la République française, Emmanuel Macron et son épouse. Le représentant d’Alassane Ouattara et les autres chefs d’État et de gouvernement invités par le chef de l’État français ont pris part à une réception de bienvenue, vendredi, dans les jardins de l’Élysée.

Reçu par le couple Macron, le chef du gouvernement ivoirien Robert Beugré Mambé a participé à la réception de bienvenue vendredi, dans les jardins de l’Élysée. C’est après cette rencontre avec l’actuel locataire de l’Élysée que tous les chefs d’État et de Gouvernement vont prendre la direction des bords de la Seine pour assister à la cérémonie d’ouverture officielle des Jeux Olympiques 2024 (JO 2024) de Paris.

À noter que Robert Beugré Mambé a déjà participé, la veille, au sommet international sur le sport pour un développement durable. Une rencontre qui a réuni plus de 500 participants venus de tous les coins du monde au cours de laquelle, plusieurs engagements ont été pris par les dirigeants du sport au plan mondial en vue de contribuer aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies.