Robert Beugré Mambé, Premier ministre ivoirien et par ailleurs, ministre des Sports et du Cadre de Vie, représentera le président Alassane Ouattara aux Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

JO Paris 2024 : Robert Beugré Mambé assistera à la cérémonie d’ouverture

Le Chef du gouvernement séjournera du 24 au 28 juillet à Paris, capitale de la République française. Le Premier ministre représentera le Chef de l’Etat Alassane Ouattara à la cérémonie d’ouverture.

Aussi, prendra-t-il part au sommet conjointement organisé par le Comité international olympique (CIO) et la présidence de la République française sur « Sport pour le développement durable. Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble pour un avenir meilleur ».

Il faut préciser que 13 athlètes ivoiriens ont déjà pris leur quartier au village olympique à Paris pour prendre part à ces JO. Marie-Josée Ta Lou, Ruth Gbagbi et Cheick Cissé Sallah Junior sont des chances de médaille pour la Côte d’Ivoire.