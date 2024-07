La robe de Céline Dion au cours de la cérémonie d’ouverture des JO a ébloui de nombreuses personnes. Signée de la Maison Dior, la tenue éblouissante a révélé le génie créatif d’une créatrice camerounaise du nom de Rose Bombo.

Une touche camerounaise derrière la robe de Céline Dion aux JO de Paris 2024

La cérémonie d’ouverture le vendredi 26 juillet des JO de Paris était marquée par de nombreuses prestations d’artistes de renom comme Lady Gaga, Aya Nakamura. Mais aussi de la chanteuse québécoise, Céline Dion, qui était beaucoup attendue en raison de sa maladie. L’événement sportif a permis également à ces célébrités de porter des tenues signées par la Maison de mode des grands noms de stylistes internationaux.

En effet, Céline Dion qui n’a pu échapper par sa belle voix à des milliards de téléspectateurs en chantant ‘’L’Hymne à l’amour’’, au sommet de la Tour Eiffel, ils ont pu également admirer son élégance à travers sa robe qu’elle a porté ce jour-là. La robe cape, faite sur mesure aux dimensions de Céline Dion, était en georgette de soie blanche. Même, le magazine Vanity Fair France a expliqué que la robe était brodée d’un dégradé de milliers de perles argentées et rehaussée par plus de 500 mètres de franges.

En outre, imaginée par la styliste italienne Maria Grazia Chiuri de la Maison Dior, la robe confectionnée pour la chanteuse québécoise a demandé plus de 1000 heures de travail aux artisans de la Maison Dior. ‘’Ce fut un tel plaisir de prendre part à ce moment spécial et de créer cette robe cape entièrement brodée pour cette performance époustouflante’’, écrit-elle.

Cependant, en plus de la designer italienne, une africaine et particulièrement une créatrice camerounaise du nom de Rose Epesse Bombo a aussi travaillé sur la robe de la star canadienne dans l’atelier Dior. L’ancien patron de la communication de la CAF, Alexandre Siewe, a rappelé les qualités de la haute de la styliste camerounaise. ‘’Sa maîtrise et son sens artistique se sont parfaitement exprimés dans cette robe, conçue pour épouser, créée pour fitter parfaitement avec les proportions du corps de la chanteuse, ainsi que chacun des mouvements, de Céline Dion’’, dit-il. Tout en faisant l’éloge du Cameroun : ‘’Rose Epesse Bombo a insufflé son talent et sa passion dans cette création. Elle a non seulement habillé une légende de la musique, mais a aussi mis en lumière le génie créatif du Cameroun. Son œuvre a transcendé les frontières, pour toucher les cœurs du monde entier. Le talent 237 brille au firmament de ces jeux. D’une manière ou d’une autre. Quel pays béni !’’.