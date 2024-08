Marie Josée Ta Lou a donné de ses nouvelles après sa blessure en finale du 200m des épreuves d’athlétisme aux Jeux Olympiques Paris 2024.

Marie Josée Ta Lou toujours en lice aux JO Paris 2024 !

Plus de peur que de mal pour Marie Josée Ta Lou ! Blessée le samedi dernier lors de la finale du 200m, la sprinteuse ivoirienne a donné de ses nouvelles. Sur sa page Facebook, la coureuse de 35 ans a rassuré sur son état de santé et annoncé qu’elle fera son retour à la compétition lors du relais 4*100m.

« Rien est impossible à celui qui croit en DIEU ». Mon équipe médicale et mon staff en général travaillent ardemment afin de me permettre d’être sur pied et de poursuivre les jeux. Par la grâce de DIEU, je serai avec mes compatriotes le jeudi 08 août pour le 4*100m », a écrit Ta Lou, promettant de tout donner pour sa patrie et les fans de l’athlétisme.

Classée comme une chance de médaille pour la Côte d’Ivoire, Marie Josée Ta Lou s’est malheureusement blessée lors de l’échauffement pour la finale du 200m. Ce qui l’a contraint a fini dernière de la course, synonyme de défaite en finale.