Ce samedi soir, le couple présidentiel était dans les tribunes du Stade de France pour assister aux dernières épreuves d’athlétisme avant de filer à Bercy pour encourager l’équipe de basket française lors de la finale disputée face aux États-Unis. À cette occasion, Brigitte Macron Première Dame française, a affiché un look très chic et patriotique.

Brigitte Macron éblouit avec son look chic aux JO Paris 2024

En vacances depuis quelques jours à Brégançon, Emmanuel et Brigitte Macron ont regagné la capitale française ce samedi, veille de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques Paris 2024. Ils étaient dans les tribunes du Stade de France pour bien évidemment encourager les athlètes français. Rayonnants aux côtés du Prince Albert II de Monaco, de Carl XVI Gustaf de Suède ou encore du prince héritier Haakon de Norvège, le président et sa femme ont volé la vedette aux sportifs. C’est notamment grâce à leurs looks.

Si Emmanuel Macron était vêtu d’un très chic costume bleu marine, son épouse, a osé un mix entre veste de blazer blanche classique et maillot officiel de l’équipe de basket. Une façon d’honorer les Bleus de Vincent Collet qui se sont inclinés en finale face aux Américains à l’Arena Bercy et quittant la compétition avec la médaille d’argent comme les Bleus Espoirs de Thierry Henry.

Le Blazer, la pièce clé du style inimitable de Brigitte Macron



On connait très bien Brigitte Macron pour son sens de la mode. La Première Dame de France s’est rapidement imposée comme une icône en la matière. Elle est adepte du style “working girl” et elle multiplie les apparitions réussies grâce à des silhouettes classiques et intemporelles. Sa préférée ? La veste de tailleur, qu’elle porte toujours cintrée et épaulée, et qu’elle décline dans toutes les teintes et matières. Associé avec une jupe lors du dîner des chefs d’États en juillet dernier, à rayures pour inaugurer la Maison de l’Élysée quelques jours auparavant ou encore jaune pâle la même semaine à l’occasion d’un apéritif donné dans les jardins de la résidence présidentielle. Il faut le dire, chez Brigitte Macron, la veste de tailleur se déguste à toutes les sauces.