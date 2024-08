Moins d’une semaine après les JO Paris 2024, une accusation vise le détenteur du réseau social X, anciennement Twitter. La nouvelle championne olympique de boxe, Imane Khelif, aurait déposé une plainte contre non seulement Elon Musk, mais aussi, J.K Rowling.

Imane Khelif pointe Elon Musk et Rowling après son sacre aux JO Paris 2024

Même après les JO Paris 2024 clôturés dimanche dernier avec une belle démonstration de Tom Cruise, une médaille d’or fait débat. C’est celle de l’Algérienne Imane Khelif, sacrée championne olympique malgré la tornade médiatique autour de sa personne et de son rare cas. Comme l’athlète Caster Semenya, la boxeuse serait hyperandrogène, présentant un taux élevé de testostérone. Ce qui avait poussé la fédération de boxe internationale à la priver de la finale des Mondiaux, mais pas de s’engager aux JO avec l’accord du CIO.

À Paris, la polémique s’est relancée quand elle a combattu face à l’Italienne Angela Carini. Celle-ci a déclaré forfait au bout de 50 secondes après un coup violent reçu au nez. Dans la foulée, les réseaux sociaux et les médias abordaient le cas. Ses adversaires la présente même comme un « homme combattant avec des femmes ». La menant à subir une vague de cyberharcèlement contre laquelle elle a porté plainte une fois la médaille d’or autour du cou.

Dernièrement, son avocat est revenu sur les détails de la plainte pour le site américain Variety. Nabil Boudi affirme que « l’enquête pénale déterminera qui a été à l’initiative de cette campagne misogyne, raciste et sexiste, mais devra aussi s’intéresser à celles et ceux qui ont alimenté ce lynchage numérique ». L’avocat cite d’ailleurs des noms qui pourraient être inquiétés : le milliardaire propriétaire de Tesla et de X Elon Musk et l’écrivaine d’Harry Potter J.K Rowling.

En effet, sur son réseau social, Elon Musk a relayé un message transphobe de soutien à Angela Carini. De son côté, J.K Rowling, a écrit plusieurs messages de la même trempe sur X. Même Donald Trump, qui a déclaré dans un meeting qu’il « empêchera aux hommes de participer aux compétitions féminines », « apparaîtra dans le cadre de la procédure » a affirmé Nabil boudi. À suivre…