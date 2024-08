Et ça se suit. Deux semaines après la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques (JO Paris 2024), les plaintes ne cessent de pleuvoir. La dernière en date est celle provenant de la chorégraphe Maud Le Pladec, directrice de la danse pour l’événement. Elle a porté plainte pour cyberharcèlement et menaces reçues.

Maud Le Pladec s’ajoute à la liste des plaintes aux JO Paris 2024

Une nouvelle plainte a été déposée sur la table de la justice ces dernières heures. Elle vient d’un membre actif de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s’agit notamment de la chorégraphe Maud Le Pladec, directrice de la danse. Cette cérémonie du 26 Juillet dernier qui éblouissait le monde entier ne cesse de créer des polémiques et de donner plus de travail à la justice.

Alors que l’événement a été salué, certaines personnes n’ont pas du tout été convaincues par un tableau en particulier. Et conséquences, certains organisateurs de cet événement reçoivent des menaces. Le dernier en date est Maud Le Pladec, danseuse et chorégraphe française, directrice de la danse pour la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024. Elle se dit être victime de cyberharcèlement et de messages haineux et menaçants depuis la cérémonie d’ouverture. Ceci l’a poussé à porter plainte.

JO Paris 2024, déjà 06 plaintes déposées



Bien avant Maud Le Pladec, de nombreux autres membres de l’organisation avaient eu la même démarche. Ils sont donc au total six plaintes déposées depuis cette fameuse cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024. Il y a par exemple Alexandre Billard, directeur général adjoint de l’agence Ubi Bene, Thomas Jolly, directeur artistique de la cérémonie d’ouverture, et Thierry Reboul, directeur exécutif des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques. Tous ceux-ci ont reçu de nombreuses menaces de mort.