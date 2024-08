L’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro a salué le courage à la détermination des athlètes ivoiriens ayant participé aux Jeux olympiques, JO Paris 2024.

Avec une médaille de bronze remportée en Taekwondo, la Côte d’Ivoire rentre au bercail. Entre déception et fierté, les messages affluent. Dans une déclaration, Guillaume Soro, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire a félicité Cheick Cissé Sallah Junior, médaillé de bronze et les douze autres athlètes ivoiriens qui ont concouru lors de ses JO Paris 2024.

Message de Soro aux athlètes ivoiriens aux JO 2024

Au cours des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui viennent de s’achever, vous avez démontré un dévouement et une combativité exemplaires, malgré les défis rencontrés. Votre détermination à exceller dans chacune des épreuves auxquelles vous avez pris part, constitue pour nous une récompense en soi, car elle illustre votre intégrité et votre engagement sincère envers votre pays.

Je souhaite adresser mes félicitations à Cheick Cissé pour sa médaille de bronze en Taekwondo. Chacune et chacun d’entre vous, sans exception, a fait preuve d’un courage admirable, et nous sommes fiers de vous. La cohésion et l’esprit d’équipe dont vous avez fait preuve tout au long de ces Jeux sont un modèle et une leçon pour l’ensemble des Ivoiriens. Vous aurez encore d’autres défis à relever, et soyez assurés que nous serons toujours à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous encourager.

Avec toute mon admiration et mon soutien,

Guillaume Soro