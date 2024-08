Le relais 4 x 100 m ivoirien est disqualifié du tournoi d’athlétisme des Jeux olympiques Paris 2024. Et pour cause, une violation du règlement de la compétition.

Fin de compétition pour la Côte d’Ivoire en athlétisme aux Jeux olympiques Paris 2024. Le relais 4 x 100 m ivoirien a fini quatrième de sa série. Les Ivoiriennes Gbai Jessika, Murielle Ahouré, Kone Maboundou et Marie Josée Ta Lou ont réalisé un temps de 42.64 s. Alors qu’on espérait une qualification à l’issue de toutes les séries, la Côte d’Ivoire est malheureusement disqualifiée.

Et pour cause, un mauvais passage de témoin effectué hors zone entre la 3e relayeuse Maboundou Koné et la quatrième Marie-Josée Ta Lou. C’est une grosse déception pour la Côte d’Ivoire qui n’aura pas de médaille en athlétisme, en escrime et en judo. Ruth Gbagbi et Cheikh Cissé restent les chances de médailles pour la Team Côte d’Ivoire en taekwondo.