Les Jeux olympiques Paris 2024 se referment ce dimanche 11 août en France. Au tableau définitif des médailles, l’Afrique a remporté 39 médailles dont 13 en or, 12 en argent et 14 en bronze.

L’Afrique remporte 39 médailles aux JO Paris 2024

Comme à chaque JO , l’Afrique est à nouveau à la traîne aux JO Paris 2024. Après la finale du Basket féminin entre les Etats-Unis et la France, le tableau des médailles définitif est donc désormais connu. Les États-Unis, la Chine et le Japon constituent le podium tandis que la France ferme le top 5.

Dans ce classement définitif, le Kenya est la première nation africaine du classement (17e). Le pays a remporté 11 médailles dont quatre en or, deux en argent et cinq en bronze. L’Algérie est deuxième nation africaine au classement avec trois médailles dont deux en or et une en bronze.

Avec sa seule médaille en bronze, la Côte d’Ivoire est dixième du classement africain. Cheick Cissé Sallah Junior a remporté cette unique médaille ivoirienne en taekwondo. À Paris, 12 pays africains ont pu décrocher une médaille.

Tableau des médailles africaines