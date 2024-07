Jonathan Pitroipa veut diriger le football burkinabè. L’ancien footballeur de 38 ans a déposé sa candidature mercredi pour l’élection à la présidence de la Fédération burkinabè de football.

Burkina : Jonathan Pitroipa a déposé sa candidature pour la présidence de la FBF

Après une énorme carrière internationale, Jonathan Pitroipa veut diriger le football du Burkina Faso. L’ancien joueur a déposé mercredi sa candidature au siège de la Direction Technique Nationale à Ouagadougou pour l’élection nouvel exécutif de la Fédération Burkinabè de football.

« Nous sommes venus déposer un rêve, une vision, plus qu’une candidature. Je suis très confiant », a réagi l’ancien ailier connu pour sa technique et son talent. De sources concordantes, le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2013 bénéficie du soutien de nombreux présidents de clubs et d’anciens internationaux pour briguer ce poste prestigieux.